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"دعم مصر" يطالب نوابه بتقديم رغباتهم للترشح لهيئة مكتب اللجان النوعية

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"دعم مصر" يطالب نوابه بتقديم رغباتهم للترشح لهيئة مكتب اللجان النوعية "دعم مصر" يطالب نوابه بتقديم رغباتهم للترشح لهيئة مكتب اللجان النوعية
قال النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم ، إن المكتب السياسى للائتلاف، أخطر نوابه بتقديم رغباتهم حول الترشح على هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس النواب.

وأوضح هيكل فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أنه بمجرد انتهاء النواب من تقديم رغباتهم، بالإضافة إلى السيرة الذاتية لراغبى الترشح على مناصب هيئة مكتب اللجان النوعية، سيعقد المكتب السياسى الأسبوع المقبل اجتماعه لبحث هذه الرغبات وقدرة كل مرشح فى حشد أكبر عدد من أعضاء لجنته لتأييده لتولى المنصب الذى يرغبه.

وعن إمكانية وجود تنسيق بين الائتلاف وبين القوى السياسية تحت قبة البرلمان، قال هيكل إن دعم مصر لم يتفق مع أى من قوى البرلمان للتنسيق حول الترشح على رئاسة اللجان، فالأمر خاضع للتوازنات داخل اللجان.

وأوضح نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه حال مطالبة أى من قوى البرلمان لـ"دعم مصر" للتنسيق معه فسيتم تلبية الدعوة والباب مفتوح للجميع، مؤكدًا أن العبرة هنا ليس بحصد لجان أكثر ولكنها بالقطع ستكون بمستوى الأداء داخل اللجان فهذا هو ما سيبقى فى النهاية.


>برامج مرشحى اللجان النوعية تتنافس لحصد رئاسة ووكالة اللجان البرلمانية.. السجينى:إعداد قانون إدارة محلية جديد أبرز ما ببرنامجى.. نصير: زيادة مرتب المعلم وتعديل المناهج.. وأبو العلا:قانون تأمين صحى كامل

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مصر 365

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