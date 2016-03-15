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وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية

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وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية
افتتح الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، المعرض السنوى لزهور الربيع بالحديقة النموذجية بالقناطر الخيرية، والذى يقام هذا الموسم تحت شعار " أم الدنيا"، لتطوير وتجميل منطقة القناطر، والتى تتمتع بجمال الطبيعة وانتشار الحدائق والمساحات الخضراء بأشجارها النادرة، وزهورها المميزة على مساحة 180 فدان حول نهر النيل.

وأكد الدكتور حسام مغازى، أن معرض الزهور الربيع عام 2016 يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم أكثر من 30 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة، وفى مقدمتها زهرة "السناريا" وغيرها من الزهور والورود الطبيعية التى تزخر بها الحدائق المصرية مثل "البيجونيا و البرميولا و الفريزيا و الأكسالزا"، والتى كتبت بها شعار المعرض " مصر أم الدنيا".

الجدير بالذكر، أن المعرض يضم العديد من نباتات التنسيق الداخلى بالصوبة الزجاجية، وصوب الأمهات و التى تزيد عن 200 نوعا، والمعرض الدائم للصبارات بأنواعها المختلفة، والتى تزيد عن 200 نوعا، حيث يشهد المعرض إقبالاً ملحوظا من مختلف فئات المجتمع والمصطافين، كما يتم بيع المعروضات بأسعار رمزية، بالإضافة إلى باقى الأصناف بالمشتل الإنتاجى، ومختلف أنواع بذور الحوليات.


>وزير الرى يكلف هيئات الوزارة بالانتهاء من خطة الأزمات والكوارث لإقرارها

الانتهاء من 50% من أعمال الرفع المساحى لـ215 ألف فدان ببرج العرب

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مصر 365

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