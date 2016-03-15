جامعة قناة السویس تنظم ملتقى التوظیف الثاني للشباب

ینظم مركز تنمیة المھارات المھنیة والتوظیف بجامعة قناة السویس ملتقى التوظیف الثاني للجامعة اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس لعام ٢٠١٦ وبحضور اللواء یاسین طاھر، محافظ الاسماعیلیة، وتحت رعایة الدكتور ممدوح غراب، رئیس الجامعة ، والدكتورة ناھد مصطفي، نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث.

وسیشارك في الافتتاح نواب الجامعة، وعمداء ووكلاء الكلیات والأساتذة بالإضافة الي ممثلي الشركات المشاركة وممثلي الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ومركز الإستشارات المھنیة بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة.

یبدأ الملتقى الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، حیث یشارك في الملتقي الثاني مجموعة من الشركات العالمیة والمحلیة التي تبحث عن كفاءات من خریجي الجامعة للعمل في شركاتھم. ویوفر الملتقى ما یزید عن ٣٠٠ فرصة عمل في مختلف المجالات الطبیة والھندسیة والتجاریة.

يذكر أن مركز تنمیة المھارات المھنیة والتوظیف بجامعة قناة السویس تم إنشائة عام ٢٠١٢ بالتعاون بین الجامعة ومركز الإستشارات المھنیة بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة بدعم من الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة. وبناء علية قام مركز الإستشارات المھنیة بالجامعة الأمریكیة خلال الثلاث اعوام الماضیة بتدریب وتوجیه موظفي مركز جامعة قناة السویس لتأھیلھم كمیسري توجیھ مھني معتمدین وذلك لتقدیم الإستشارات المھنیة وتدریب الطلبة والخریجین على الإستعداد لسوق العمل.

وكذلك یقوم المركز بالتعاون مع الشركات والمؤسسات التعلیمیة طوال العام لتوفیر فرص العمل والتدریب الصیفي لطلبة الجامعة، بالإضافة الي منح الدراسات العلیا.

وقام مركز تنمیة المھارات المھنیة والتوظیف بالجامعة خدماتھ المھنیة المتعددة إلى ما یقرب من سبعة آلاف طالب وحدیثي التخرج وتشمل ھذه الخدمات الاستشارات المھنیة الفردیة، وورش عمل لكتابة السیرة الذاتیة، وكیفیة البحث عن عمل والاستعداد للمقابلات الشخصیة، بالإضافة الي دورات لغة إإنجليزية وبرامج اكتساب المھارات الشخصیة المطلوبة في سوق العمل.

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