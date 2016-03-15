بالصور.. مدرسة سيد المرسلين بالفيوم تستعد لاستقبال وزير التعليم لافتتاحها

تستعد مدرسة سيد المرسلين الابتدائية بقرية زيد التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم لاستقبال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يصل بعد قليل لافتتاح المدرسة والتى تعمل لعامها الأول بعد انتهاء أعمال إنشائها ويتواجد بالمدرسة الدكتور سيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وصرح اللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأن المدرسة تكلفت 4.5 مليون جنيه بدعم من دولة الإمارات، وتضم 14 فصلا، وتسع 631 تلميذا، مشيرا إلى أنه تم بالفيوم إنشاء واحلال وتجديد 43 مدرسة خلال هذا العام.

كما أشار إلى أن إجمالى المشروعات التى تم إنشاؤها وتجديدها على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت و402 مشروع بتكلفة إجمالية 5420 فصلا، وجارى عمل 10 آلاف و363 فصلا، وجارى التجهيز لـ413 مشروعا، وإجمالى عدد الفصول 25 ألفا 279 فصلا حتى شهر يوليو القادم، وأن مجلس الوزراء وعد بزيادة ميزانية الهيئة بما يقدر بضعف الموازنة السابقة والذى كان يبلغ 2.6 مليار جنيه.



>