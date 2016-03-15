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بالصور.. وصول وزير التعليم لمدرسة سيد المراسلين بالفيوم

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بالصور.. وصول وزير التعليم لمدرسة سيد المراسلين بالفيوم بالصور.. وصول وزير التعليم لمدرسة سيد المراسلين بالفيوم
وصل منذ قليل الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إلى مدرسة سيد المرسلين الابتدائية بقرية زيد التابعة لمركز إبشواى بمحافظة الفيوم، وكان فى استقباله المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم والدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتأتى زيارة الوزير اليوم لافتتاح المدرسة والتى تعمل لعامها الأول بعد انتهاء أعمال إنشائها.

وشهد وزير التربية والتعليم ومحافظ الفيوم طابور الصباح، وقام الطلاب بتقديم بعض العروض خلال طابور الصباح منها فقرات فنية، بالإضافة إلى عروض رياضية لطالبات مدرسة الرياضية بنات.


>استمرار طابور الصباح فى مدرسة بالفيوم ساعة ونصف بسبب تأخر وزير التعليم

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