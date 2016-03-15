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ضبط 10 قضايا تموينية فى حملة على الأسواق بمدينة أسوان

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ضبط 10 قضايا تموينية فى حملة على الأسواق بمدينة أسوان ضبط 10 قضايا تموينية فى حملة على الأسواق بمدينة أسوان
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات بمدينة أسوان خلال الـ24ساعة الماضية، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومديريتى الصحة والتموين والجهات المعنية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بأسوان.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 قضايا تموينية، حيث تم ضبط قضيتين لعدم وجود تراخيص خاصة بأنشطة المنشآت، وتحرير ثلاث قضايا لأصحاب وعمال المحلات لعدم حملهم شهادات صحية وشملت الجهود تحرير 5 قضايا لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن السلع المعروضة وجارى العرض على النيابة العامة.


>ضبط أرز مجهول المصدر وتحرير12 قضية عدم إعلان أسعار بالمنوفية

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مصر 365

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