عاصفة ترابية مفاجئة تضرب شمال سيناء وتعطل عدد من الطرق بالمحافظة

تعرضت محافظة شمال سيناء صباح اليوم الثلاثاء، إلى عاصفة ترابية مفاجئة، وقال الأهالى أن رياح عاتية تسببت فى تجمع الرمال على الطرق السريعة وقطعت أسلاك خطوط الكهرباء الهوائية المتهالكة ببعض القرى.

كما أغلقت العاصفة، جزئيا طرق تربط منطقة بئر العبد بوسط سيناء وقرى جنوب الشيخ زويد والعريش، وتراجعت حركة إبحار مراكب الصيد فى ميناء العريش البحرى.

من جانبه، قال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إنه يجرى متابعة الموقف بالتنسيق مع غرف العمليات المختلفة بمجالس المدن والمديريات المعنية.

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