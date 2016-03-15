26 إبريل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأسيوط

اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات المحلية للعام الدراسى 2016/2015 لتبدأ من 26 إبريل وتنتهى فى 12 مايو المقبل.

ومن جانبه قال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن تحديد المواعيد جاء عقب الاجتماع الذى ضم مديرى الإدارات التعلم المختلفة "فنى، مجتمعى، تربية خاصة" ومشاركة اتحاد طلاب المدارس الثانوى والإعدادى الذى تم من خلاله الاتفاق على مواعيد الامتحانات مشيراً إلى أنه مراعاة الإمكانات المتاحة من أبنية وأثاث بجميع مدارس المحافظة وكذلك أيام العطلات والأعياد.

وأوضح عادل فيصل مدير الامتحانات بالمديرية أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائى والمجتمعى سوف تبدأ من 26 إبريل القادم وتنتهى 7 مايو فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم 8مايو وتنتهى 12 من نفس الشهر، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الإعدادى العام والمهنى 26 إبريل وتنتهى 11مايو فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية يوم 14 مايو وتنتهى 19 من نفس الشهر، كما تبدأ امتحانات صفوف النقل للتعليم ث.ع بالتبادل يوما بعد يوم بين الصفين الأول والثانى يوم 26 إبريل وتنتهى فى 17مايو المقبل.

أما بالنسبة للتعليم الفنى والتربية الخاصة فأضاف وكيل وزارة التعليم بأسيوط أنه تقرر بدء امتحانات نقل ابتدائى صم ونور يوم 26أبريل وتنتهى 17مايو، وامتحانات الصف8 صم و6نور فتبدأ يوم 8مايو وتنتهى 12من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل أول وثانى إعدادى نور يوم 3مايو وتنتهى 8من نفس الشهر، وتبدأ صفوف النقل أول وثانى إعدادى صم يوم 3مايو وتنتهى 9من نفس الشهر، كذلك تبدأ امتحانات نقل ثانوى صم ونور يوم 3مايو وتنتهى 11من نفس الشهر ، كما تبدأ الصف الثالث الإعدادى صم ونور تبدأ 14مايو وتنتهى يوم 19من نفس الشهر، وتبدأ صفوف النقل للتعليم الفنى "صناعى،تجارى، زراعى" 18أبريل ، وتنتهى 12مايو.

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