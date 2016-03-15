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إعادة فتح ميناء السخنة بالسويس واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ

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إعادة فتح ميناء السخنة بالسويس واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ إعادة فتح ميناء السخنة بالسويس واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ
أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر إعادة فتح الملاحة البحرية بميناء العين السخنة بالسويس واستمرار اغلاق الملاحة البحرية بميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء بسبب ارتفاع شدة الرياح.

وقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث العلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم اعادة فتح ميناء السخنة بالسويس وان حركة دخول وخروج السفن بالميناء وأستقبل الميناء اليوم أثنين من سفن الحاويات القادمة من شرق آسيا.

وأكد عبد الرحيم مصطفى، أنه لليوم الثانى تم استمر إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب ارتفاع شدة الرياح، وذلك حرصا على سلامة العاملين بالميناء والسائحين.

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