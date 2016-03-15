اكثرمن مائة الف نازح سوري يستفيدون من حملة الاستجابة الاماراتية الشتوية

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ..تواصل مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية تنفيذ برنامج "حملة الاستجابة الاماراتية الشتوية" للنازحين السوريين الى لبنان والاسر اللبنانية المتضررة في المناطق التي يتواجد فيها النازحون والذين يقدر عددهم باكثر من مائة الف شخص.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية ان الحملة التي تشرف على تنفيذها ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية بسفارة دولة الامارات لدى لبنان سيتواصل تنفيذها في منطقة سعد نايل وفي محافظات لبنانية اخرى في الشمال واقليم الخروب والبقاع الاوسط.

وذكر المصدر ان الحملة تغطي نحو 24 الفا و285 اسرة سورية ولبنانية وتبلغ تكلفتها ستة ملايين درهم وتهدف الى مساعدة النازحين على تلبية احتياجاتهم الضرورية خلال فصل الشتاء ..مشيرا الى ان كل اسرة ستحصل على طرد غذائي وآخر يحتوي على مواد للتنظيف وبطانيات وملابس شتوية لمختلف الفئات العمرية إضافة إلى المازوت للتدفئة تقيها برد الشتاء كما سيتم توزيع مساعدات اخرى على اسر لبنانية متضررة في البقاع الاوسط .

واشار الى ان اكثر من ثلاثة الاف و500 اسرة سورية متواجدة في منطقة سعد نايل ستحصل على حاجياتها من المساعدة الاماراتية كما تستمر الحملة ايضا في تغطية الاماكن الاخرى التي يتواجد فيها النازحون السوريون في البقاع وطرابلس وجبل لبنان واقليم الخروب.

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