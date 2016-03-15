أحدث الأبحاث: جرعتان من لقاح الجديرى المائى تمنعان الإصابة بنسبة 100%

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن جرعتين من لقاح الجدريرى المائى أفضل من واحدة. وأوضح الباحثون أن إعطاء الجرعة الأولى فى سن سنة مع تطعيم وزارة الصحة والجرعة الثانية فى سن 4-6 أعوام يحدثان فاعلية بما يقرب من 100% فى الوقاية من هذا المرض فى مرحلة الطفولة.

وقالت رئيسة فريق الباحثين دانا بيريلا، من وزارة فيلادلفيا للصحة العامة: "إن الجرعة الثانية من لقاح الجديرى توفر للأطفال فى سن المدرسة حماية أفضل ضد فيروس جدرى الماء، مقارنة مع جرعة واحدة فقط أو عدم التطعيم".

وأشار الباحثون إلى أن جديرى الماء هو مرض فيروسى يسبب ألما وطفحا جلديا مع بثور صغيرة مملوءة بسائل، كما أنه معدٍ للغاية، وفقا لمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وأكد الباحثون أنه قبل بدء تطعيم الجديرى الروتينى فى عام 1995 فى أمريكا، أصيب جميع الأطفال فى مرحلة ما فى حياتهم بالجديرى المائى مع مضاعفات خطيرة، كما تم نقل حوالى 11000 طفل إلى المستشفى كل عام لجدرى الماء، و100 لقوا حتفهم سنوياً من هذا المرض، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض “CDC”.

وأكد الباحثون أن التطعيم بجرعة واحدة تقلص إلى حد كبير من الإصابة بجديرى الماء، ولكن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” يوصى بأخذ جرعتين من اللقاح، حيث يصبح فعالاً أكثر من 97% فى حماية الأطفال من جدرى الماء.

وأضاف الباحثون أن أخذ جرعتين من اللقاح سيحمى أيضا الأطفال الذين لديهم ضعف فى جهاز المناعة وليسوا مؤهلين للحصول على الجدرى الماء. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الامريكى “Health Day News”.

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