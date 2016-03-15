لو مصابة بتكيس المبايض.. 3 نصائح تساعدك على الحمل

تعانى الكثير من السيدات والفتيات من تكيس المبايض وهو ما قد يعوق الحمل، ونشر الموقع الهندى " Boldsky" تقريرا أكد فيه أن متلازمة تكيس المبايض واحدة من المشاكل الرئيسية، التى تصيب نسبة كبيرة من النساء، وتعوق حملهن.

وأضاف التقرير أن الأسباب الرئيسية لمتلازمة تكيس المبايض تشمل نمط الحياة غير الصحية، كالتعرض لمستويات عالية من التوتر والعادات الغذائية غير الصحية وقلة النوم والأطعمة الدهنية وزيادة الوزن.

وبحسب التقرير فإن النساء اللائى يعانين من تكيس المبايض لديهن فرصة قليلة للإنجاب، مشيرا إلى أن تكيس المبايض أحد أسباب عقم النساء ففيه يزيد هرمون "الأندروجين" فى جسد المرأة وهو من هرمونات الذكورة، وبالتالى يؤثر على الدورة الشهرية والخصوبة عند المرأة.

وأوضح التقرير: إذا كانت المرأة المصابة بتكيس المبايض وتسعى كى تصبح حاملا، فيجب عليها المتابعة مع الطبيب المناسب وإتباع بعض النصائح مثل:

1- اتباع نظام غذائى متوازن

>يجب أن يكون نظامك الغذائى منخفض الدهون، إذا كنت ترغبين فى الحمل عقب الإصابة بتكيس المبايض، ومن المفيد الإكثار من البروتين والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وتجنب الأطعمة التى تحتوى على سعرات حرارية عالية.

2- إزالة السموم من الجسم:

>إذا كنت تحاولين الحصول على لقب حامل بعد إصابتك بتكيس المبايض، فعليك طرد السموم لأنها تؤدى لتوازن الهرمونات فى الجسم، ويفضل لتحقيق الهدف الابتعاد عن القهوة والسكر والأطعمة التى تحوى الدهون.

3- تناول العلاج الصحيح لتكيس المبايض:

>إذا كنت ترغبين فى الحمل بعد إصابتك بتكيس المبايض، فتناول الدواء الفعال لعلاج هذا الداء وفق تعليمات طبيب متخصص هو أحد الوسائل لتحقيق هدفك.

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