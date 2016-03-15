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دفاع الظواهرى: السجون أودعت موكلى بقسم شرطة المعادى منذ 4 أيام

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دفاع الظواهرى: السجون أودعت موكلى بقسم شرطة المعادى منذ 4 أيام دفاع الظواهرى: السجون أودعت موكلى بقسم شرطة المعادى منذ 4 أيام
قال محمد عياد دفاع محمد الظواهرى، إن مصلحة السجون أودعت موكله بقسم شرطة المعادى، تمهيدا لإخلاء سبيله بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.

وأضاف عياد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن موكله تم إيداعه داخل قسم شرطة المعادى منذ 4 أيام، وأنه لا يعلم السبب وراء تأخير خروجه حتى الآن، مشيرا إلى أن النيابة طلبت من قسم المعادى عرض أوراق إخلاء السبيل الخاصة بموكله عليها.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أيدت إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

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