استئناف محاكمة 13 متهما فى مقتل عامل بقسم شرطة الأقصر

تستأنف محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء 15 مارس، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهانى طه، جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل بقسم شرطة الأقصر وعددهم 13 متهما من الداخلية، من بينهم 4 ضباط شرطة،

حيث تم تأجيل الجلسة لاستكمال سماع شهود الإثبات وإعلان شهود النفى والمساعدات الفنية لعرض الهارد ديسك.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من عام 2015 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا بتجمهر المئات من الأهالى أمام مستشفى الأقصر الدولى، احتجاجا على مقتل "طلعت شبيب الرشيدى" عامل، واتهامهم عددا من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وأفادت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، النقيب "إبراهيم ع" معاون مباحث قسم الأقصر وملازم أول "محمد ا" و ملازم أول "باهر ط" وملازم أول "سمير ه" ضباط بالقسم و"مصطفى ج" و"محمد أ" و"محمود س" و"موسى ى" و"مرسال ح" رقباء سريبن و"أحمد م أ"، و"مؤمن، ع، م"، و"محمد ح، م"، و"حمتو، أ، س" مجندين، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت بعد أن كشف تقرير الطب الشرعى بأنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كسر بالفقرات العنقية، أدى إلى قطع بالحبل الشوكى يجوز حدوثة من جسم صلب راض به، مما أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بالجسم.

حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات، للنظر فى القضية التى حملت رقم 2280 لسنة 2015 ضرب أفضى إلى موت.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "عامل الأقصر" طلعت شبيب لجلسة 15 مارس