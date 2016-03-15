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تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بقتل بائع فى مشاجرة بسوهاج

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تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بقتل بائع فى مشاجرة بسوهاج تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بقتل بائع فى مشاجرة بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، تجديد حبس المتهم "حسين.خ.ف" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل المجنى عليه "محمود.ع.أ" بائع بآلة حادة "مقص"، بسبب مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول بسوهاج بلاغاً بحدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها المتهم بطعنه عدة طعنات بمقص ما أحدث إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفى متأثراً بإصابته، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .


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