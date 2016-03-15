مصرع شخص وإصابة ثلاثة بعد إطلاق نار عشوائى بسوق لبيع الماشية بمركز المنصورة

لقى فلاح مصرعه وأصيب اثنان آخران، بعد أن أطلق مسجل خطر النار داخل سوق لبيع الماشية بمركز المنصورة، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد سيد خشبة، مفتش مباحث مركز المنصورة بنشوب مشاجرة داخل سوق الثلاثاء بقرية البرامون التابعة لدائرة المركز لبيع الماشية صباح اليوم، بين أحد المسجلين بقرية ديمشلت وبين بعض التجار بمركز محلة دمنة نتيجة خلافات قديمة.

وقد أطلق المسجل خطر النار على مرتادى السوق عشوائيا من سلاح آلى، فأصيب اثنان بطلقات نارية، ولقى شخص مصرعه، وعلى الفور انتقل الرائد رامى الطنطاوى، رئيس مباحث المركز، إلى السوق، وتمت السيطرة على الأوضاع، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتم عمل كردون أمنى وجار ضبط المتهم.

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