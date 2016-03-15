وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان اليوم معرض زهور الربيع بالقناطر

يفتتح الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، المعرض السنوى لزهور الربيع بالحديقة النموذجية بالقناطر الخيرية، الذى يقام تحت شعار " مصر أم الدنيا"، لتطوير وتجميل منطقة القناطر والتى تتمتع بجمال الطبيعة، وانتشار الحدائق والمساحات الخضراء بأشجارها النادرة وزهورها المميزة على مساحة 180 فدانا حول نهر النيل.

وأكد الدكتور حسام مغازى، أن معرض زهور الربيع عام 2016 يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم أكثر من 30 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة، وفى مقدمتها زهرة "السناريا" وغيرها من الزهور والورود الطبيعية التى تزخر بها الحدائق المصرية، مثل "البيجونيا والبرميولا والفريزيا والأكسالزا"، والتى كتبت بها شعار المعرض "مصر أم الدنيا".

ومن المقرر أن يتفقد مغازى متحفى الثورة وعلوم المياه، اللذان شيدا على أحدث طراز معمارى بمنطقة القناطر الخيرية، ويعتبر متحف الثورة كيانا حضاريا فريدا، يحتوى على العديد من المعالم الأثرية فى مجال الموارد المائية والرى والتى تحكي تاريخ مدرسة الرى المصرية عبر العصور، فضلاً عن صالات العرض المتطورة ومختلف النماذج الطبيعية والمجسمة والمصورة والتى تعكس مسيرة الإدارة المائية والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الوزارة، وكذلك متحف الطفل لعلوم المياه الذى يتم فيه الاستعانة بالتقنيات الحديثة والمتطورة التى تحاكى الطبيعة فى شكل ألعاب مصورة ومجسمات يستوعبها الأطفال فى مختلف المراحل العمرية، ومزار علمى لطلاب المدارس.

وأكد مغازى أن دخول المتحفين بأسعار زهيدة للطلبة، ما يجعلهما من المتاحف التفاعلية والترفيهية التى تحث الطفل على الاستكشاف والابتكار وتكسبه القدرة على الإبداع، حيث تتواصل الجهود لصيانة المتحفين بصفة مستمرة من صيانة نافورات المياه الخارجية وصيانة كاميرات المراقبة وتنظيف البحيرات المائية ودهان جميع أعمدة الإنارة، وقد بلغت أعداد الزائرين منذ بداية العام الدراسى الحالى حوالى ألفين وأربعمائة زائر.

الجدير بالذكر، أن المعرض يضم العديد من نباتات التنسيق الداخلى بالصوبة الزجاجية وصوب الأمهات والتى تزيد عن 200 نوع، والمعرض الدائم للصبارات بأنواعها المختلفة والتى تزيد عن 200 نوع، حيث سيشهد المعرض إقبالاً ملحوظا من مختلف فئات المجتمع والمصطافين، كما يتم بيع المعروضات بأسعار رمزية، بالإضافة إلى باقى الأصناف بالمشتل الإنتاجى ومختلف أنواع بذور الحوليات.

محافظ المنيا يفتتح معرض زهور الربيع ضمن احتفالات العيد القومى