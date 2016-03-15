استمرار طابور الصباح فى مدرسة بالفيوم ساعة ونصف بسبب تأخر وزير التعليم

تسبب تأخر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بالفيوم عن وصوله لمدرسة سيد المرسلين الابتدائية بقرية زيد التابعة لمركز إبشواى بمحافظة الفيوم، فى إطار زيارته للمحافظة اليوم فى تأخر طابور الصباح بالمدرسة حتى الثامنة و10 صباحا واستمر وقوف التلاميذ بالطابور لأكثر من ساعة.

وتأتى زيارة الوزير اليوم لافتتاح المدرسة والتى تعمل لعامها الأول بعد انتهاء أعمال إنشائها ويتواجد بالمدرسة الدكتور سيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وصرح اللواء يسرى سالم، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن المدرسة وقوف التلاميذ تكلفت 4.5 مليون جنيه بدعم من دولة الإمارات وتضم 14 فصلا وتسع 631 تلميذا، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد 43 مدرسة بالفيوم خلال هذا العام.

وأشار إلى أن إجمالى المشروعات التى تم إنشاؤها وتجديدها على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت و402 مشروع بتكلفة إجمالية 5420 فصلا، وجار عمل 10 آلاف و363 فصلا وجار التجهيز لـ413 مشروعا، وإجمالى عدد الفصول 25 ألفا 279 فصلا حتى شهر يوليو القادم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وعد بزيادة ميزانية الهيئة بما يقدر بضعف الموازنة السابقة والذى كان يبلغ 2.6 مليار جنيه.