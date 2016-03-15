ننشر أسماء أبرز المرشحين المحتملين بدائرة عكاشة

تقدم ما يزيد عن 16 شخصا لانتخابات مجلس النواب، على المقعد الشاغر بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة نائب الدائرة السابق، وذلك على خلفية لقائه بسفير إسرائيل حاييم كورين وتناولهما العشاء معا بمنزله بالقاهرة.

وقد حرص المرشحون على التواجد منذ اللحظات الأولى، يوم 9 مارس الجارى بطابور المتقدمين للترشح، للحصول على الخانات الأولى ببطاقة الاقتراع، ويأتى فى مقدمة المرشحين المحتملين جمال عبد الظاهر، رقم 1 فى بطاقة الاقتراع، رمز الأسد، وقد خاض الانتخابات بمجلس نواب 2010 والذى تم حله إبان ثورة 25 يناير، وخاضها على مقعد الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وفاز بمقعد الدائرة.

كما تقدمت غادة الدولتلى رقم 2 ببطاقة الاقتراع المرتقبة رمز الحصان، لأول مرة فى انتخابات الدائرة، وهى زوجة أحد ضباط الشرطة وقيادى بإدارة مرور الدقهلية، ومحمد مجدى هبالة، مدرس بالتربية والتعليم، رقم 3 رمز الديك، وخاض انتخابات مجلس النواب على ذات الدائرة، بنفس الرمز الانتخابى، وكان ترتيبه الخامس من حيث عدد الأصوات، ومحمد الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس، وقد خاض الانتخابات على مقعد الدائرة فى مجلس النواب 2015، وكان ترتيبه الرابع، من حيث عدد الأصوات والتى بلغت 30796، و اللواء رفعت البسيونى، عضو مجلس الشعب الأسبق، عن دائرة نبروه، تقدم للترشح على مقعد نائب التطبيع بدائرة طلخا ونبروه بمجلس النواب 2015، على رقم 5 رمز الكف، وأبو النجا مرسى رقم6 رمز التمساح، وهو نائب سابق عن ذات الدائرة، إبان فترة الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وخاض الانتخابات السابقة برمز "العنب".

وتقدم بأوراق ترشحه أيضا، حافظ فتحى زيادة رقم 7 رمز المدفع، محام، ويخوض الانتخابات لأول مرة.

ويخوض والدكتور محمد صالح رقم 8 عن حزب المصريين الأحرار، وكان صالح عضوا لمجلس الشعب على مقعد الفئات عن دائرة طلخا عن الحزب الوطنى الديمقراطى فى برلمان 2000. ويراهن صالح على أصوات قرية بطرة التى يتجاوز عدد أصواتها الـ 16 ألف صوت، كما يتمتع صالح بعلاقة ثقة مع الصوت القبطى بالدائرة كونها خلال أكثر من 15 عاما من العلاقات الدائمة مع الكنيسة القبطة الأرثوذكسية.

كما تقدم للانتخابات على ذات الدائرة، إبراهيم أنور الدسوقى، وقد خاض الانتخابات من قبل بمجلس النواب 2015، وحصل على 22374 صوتا، فى المركز الخامس، وترتيبه ببطاقة الاقتراع رقم 13، فيما يخوض باقى المرشحين والذى بلغ عددهم 16 مرشحا الانتخابات لأول مرة.

ويترأس اللجنة العليا للانتخابات، والمنعقدة بالدقهلية، بمجمع محاكم المنصورة، المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة، وعضوية المستشار ضياء عامر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على عتمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية".