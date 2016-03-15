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سيبك من ريحته وركز فى فوايده.. البصل الأخضر يحسن المزاج وينظم الضغط

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سيبك من ريحته وركز فى فوايده.. البصل الأخضر يحسن المزاج وينظم الضغط سيبك من ريحته وركز فى فوايده.. البصل الأخضر يحسن المزاج وينظم الضغط
يهرب الكثيرون من تناول البصل بسبب رائحته غير المحببة، ولكن أثبتت العديد من الدراسات فوائد صحية عديدة للبصل، وأوضح الموقع الهندى " boldsky"، فوائد صحية مدهشة خاصة للبصل الأخضر، قد تجعلك تتغاضى عن رائحته من هذه الفوائد:

1-تحسين المزاج


>لأنه يحتوى على مضادات الاكتئاب والتى ترفع من مستوى هرمون السيروتونين المسئول عن تحسين المزاج فى المخ، وأثبتت العديد من الأبحاث أنه مهدىء يساعد فى تخفيف القلق وتحسين المزاج.

2-يعالج البرد


>البصل يساعد على فتح انسداد الأنف، فهو يجعل التنفس أسهل لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C مما يشكل حصانة قوية.

3-انتظام مستوى ضغط الدم


>وذلك لاحتوائه على مركبات تمنع ترسب فى الجسم، عن طريق خفض الكوليسترول فى الدم، كما يمنع ترسب الدهون التى تساعد على إنسداد فى النوبات القلبية والقلب.

4-يجعل العقل صحيا


>يعالج الأرق، ويزيد من التركيز والذاكرة وله تأثير مهدئ يساعد على استقرار الجهاز العصبى.

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مصر 365

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