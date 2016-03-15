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حركة الشباب تسيطر على منطقة "جرعاد" شمال الصومال

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حركة الشباب تسيطر على منطقة "جرعاد" شمال الصومال حركة الشباب تسيطر على منطقة "جرعاد" شمال الصومال

> سيطرت حركة الشباب الصومالية على منطقة "جرعاد" الاستراتيجية شمالى البلاد.

وقال عمدة جرعاد عبدالنور عبدالله حرسى ـ فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) اليوم الثلاثاء ـ إن مئات من مقاتلى حركة الشباب شنوا هجوما عنيفا على المنطقة من جهة المحيط الهندي، وسيطروا بدون أية مواجهات من قبل القوات الحكومية، ومن جهتهم، قال شهود عيان فى جرعاد إن المهاجمين رفعوا الرايات السوداء فوق المساجد والمبانى الحكومية فور وصولهم إلى المنطقة.

وتتمتع جرعاد التى تبعد ب700 كيلومتر عن العاصمة، بحكم شبه ذاتى وتعد أول مدينة فى منطقة بونتلاندا تسقط فى قبضة هذه الحركة، منذ انتهاء المعارك بجبال جالجلوا.
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