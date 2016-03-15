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ضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالعريش

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ضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالعريش ضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالعريش
ضبطت مباحث مرور شمال سيناء، 8 سائقين من متعاطى المخدرات بين 45 سائق تم الكشف عليهم فى حملة مرورية بالعريش، وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم الثلاثاء عن تنفيذ حمله مشتركه من ضباط إدارة المرور بالاشتراك مع موظفى مديرية الصحة، خلالها تم الكشف والتحليل لـ 45 سائقاً "تحليل عشوائى "، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من قائدى السيارات من جميع الفئات، أسفرت عن ضبط 8 حالات إيجابية لتعاطيها المواد المخدرة، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة، وضبط 214 مخالفة مرورية.

وأشار بيان للمديرية، أنه ضباط وحدة بحث قسم شرطة ثان العريش تمكنوا من ضبط كل من "خ ى ع"، " هـ ع ى "، المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 577 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة ثان العريش، عاهة مستديمة، كما تم ضبط 24 محكوما عليهم، 3 قضايا تموينية، 19 مخالفة مرافق متنوعة.

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مصر 365