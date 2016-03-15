لليوم الثالث.. المرور يواصل فحص متعاطى المواد المخدرة من سائقى أوتوبيسات المدارس

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة تحت قيادة اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التربية والتعليم فى القيام بحملات للكشف عن متعاطى المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس لليوم الثالث على التوالى ضمن الخطة التى أعدتها وزارة الداخلية لمنع تلك الظاهرة وذلك حرصًا على أمن وسلامة أطفالنا ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأرواحهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات ‏اللواء خالد عبدالعال مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، و‏اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الحملات المرورية على سائقى الحافلات المدرسية لضبط السائقين المخالفين ومتعاطى المواد المخدرة حرصًا على سلامة وأمن الأطفال باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها.