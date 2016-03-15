أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

لليوم الثالث.. المرور يواصل فحص متعاطى المواد المخدرة من سائقى أوتوبيسات المدارس

Google+ Print
لليوم الثالث.. المرور يواصل فحص متعاطى المواد المخدرة من سائقى أوتوبيسات المدارس لليوم الثالث.. المرور يواصل فحص متعاطى المواد المخدرة من سائقى أوتوبيسات المدارس
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة تحت قيادة اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التربية والتعليم فى القيام بحملات للكشف عن متعاطى المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس لليوم الثالث على التوالى ضمن الخطة التى أعدتها وزارة الداخلية لمنع تلك الظاهرة وذلك حرصًا على أمن وسلامة أطفالنا ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأرواحهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات ‏اللواء خالد عبدالعال مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، و‏اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الحملات المرورية على سائقى الحافلات المدرسية لضبط السائقين المخالفين ومتعاطى المواد المخدرة حرصًا على سلامة وأمن الأطفال باعتبارهم أمل ومستقبلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر