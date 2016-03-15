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وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل عمر الشيشانى فى غارة جوية بسوريا

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وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل عمر الشيشانى فى غارة جوية بسوريا وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل عمر الشيشانى فى غارة جوية بسوريا

>أكدت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين وفاة القيادى العسكرى فى تنظيم داعش عمر الشيشانى متأثرا بجروح أصيب بها فى غارة لقوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة فى شمال شرق سوريا.
>ومن شأن إعلان البنتاجون أن يوضح مصير الشيشانى بعد أسبوع من إعلان مسؤول أميركى استهدافه فى الرابع من مارس فى غارة جوية لطائرات التحالف الدولى على موكب للجهاديين، مرجحا مقتله.
>لكن المرصد السورى لحقوق الانسان أعلن الأحد أن الشيشانى دخل "فى حالة موت سريرى"، وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيس لوكالة فرانس برس "نعتقد أنه توفى لاحقا متأثرا بجروحه".
>وعمر الشيشاني، واسمه الحقيقى ترخان تيمورازوفيتش باتيراشفيلى من جورجيا، معروف بلحيته الكثة الصهباء، وكان من كبار القادة العسكريين فى تنظيم الدولة الإسلامية، إن لم يكن المسؤول العسكرى الأول.

وكانت الإدارة الأمريكية عرضت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لكل من يقدم معلومات تقود للقبض عليه أو قتله.
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