مجلس الأمن الدولى يعتبر قرار روسيا سحب قوات من سوريا إيجابيا

>اعتبر مجلس الأمن الدولى الاثنين الإعلان الروسى عن انسحاب عسكرى من سوريا أمرا ايجابيا، بحسب ما قال الرئيس الحالى للمجلس السفير الأنجولى إسماعيل جاسبار مارتينز.

وقال مارتينز "أخذنا علما بقرار روسيا بدء سحب جزء من قواتها هذا شيء جيد"، مضيفا "نعتقد جميعا أن هذا أمر إيجابى"، وأوضح فى ختام مشاورات مغلقة حول سوريا فى المجلس أن هذه المبادرة "أصبحت ممكنة بسبب التعاون الجيد بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركى باراك أوباما تناقش هاتفيا مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين حول "الانسحاب الجزئي" للقوات الروسية الذى أعلنه الكرملين الإثنين.

وأكد السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين الاثنين أن الإنسحاب العسكرى الروسى من سوريا يعود إلى رغبة موسكو فى تشجيع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وقال إن هذا القرار "يظهر التزامنا العميق بالعملية السياسية"، وخلال مباحثات المجلس، أطلع المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا سفراء الدول الـ15 عبر دائرة الفيديو المغلقة على أجواء اليوم الاول من مفاوضات السلام غير المباشرة بين الأطراف السورية فى جنيف.

وبحسب دبلوماسيين، فإن دى ميستورا أكد على ضرورة "حماية" وقف إطلاق النار الصامد منذ 17 يوما، من "تراكم الحوادث" التى يمكن أن تفشله.

ورأى أن هذه الهدنة "صامدة عموما" لكنها تبقى هشة و"لا يمكن أن تستمر طويلا جدا من دون عملية انتقال سياسي"، وهو الهدف الأول لمفاوضات جنيف.

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