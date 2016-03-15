الكونجرس: "داعش" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة فى سوريا والعراق

>صوت المشرعون الأمريكيون الاثنين على تصنيف الفظائع التى ارتكبها تنظيم داعش فى سوريا والعراق فى خانة "الإبادة"، داعين إلى إنشاء محكمة دولية مكلفة التحقيق فى جرائم الحرب فى النزاع السورى.

وأقر مجلس النواب الأمريكى بالإجماع قرارا غير ملزم بهدف الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لتسمية هجمات تنظيم الدولة الإسلامية ضد المسيحيين والأيزيديين وغيرهم من الأقليات بـ"جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة"، وهو ما ترفضه وزارة الخارجية حتى الآن.

ويطلب قرار ثان حظى بتأييد 392 صوتا فى مقابل ثلاثة أصوات معارضة، البيت الأبيض بمطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء فوريا لمحكمة مكلفة التحقيق فى جرائم الحرب المرتكبة فى النزاع السوري، واصفا ارتكابات الحكومة السورية، من بين أمور أخرى، بـ"الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى والتى ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال رئيس مجلس النواب الجمهورى بول راين إن "ما يحدث فى العراق وسوريا هو استهداف متعمد، وممنهج للأقليات العرقية والدينية".

وقد منح الكونجرس وزارة الخارجية حتى الخميس لاتخاذ قرارها حيال تصنيف "الإبادة"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربى الاثنين إن وزير الخارجية الأميركى جون كيرى سيتخذ قرارا "قريبا" فى هذا الشأن.

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