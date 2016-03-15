مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع المليشيات فى مأرب والجوف باليمن

> قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى محافظتى مأرب والجوف اليمنيتين.

ففى محافظة مأرب قصفت الطائرات مواقع فى مديرية صرواح غرب مدينة مأرب على الطريق الواصل بين محافظتى البيضاء وشبوة فى الوقت الذى شهدت فيه مناطق المخدرة وصرواح اشتباكات متقطعة استخدمت فيها قوات الجيش والمقاومة والمليشيات الحوثيين وصالح مختلف الأسلحة وتبادل الطرفان القصف المدفعى بمنطقة الحجر بين مأرب والجوف فيما قامت مدفعية الجيش بقصف مواقعهم فى جبل هيلان والمشجح ومحيط صرواح .

وذكر مركز سبأ الإعلامى أن كتيبة المهام الخاصة فى المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب نفذت بمشاركة كتائب نوعية من القوات الخاصة والشرطة العسكرية والأمن العام والنجدة مشروعا تكتيكيا تحت شعار / تمرين العاصفة / لتنفيذ مهام نوعية فى اقتحام المبانى وتحرير الرهائن والقبض على الإرهابيين وحماية المنشآت والمناطق المستهدفة من قبل الإرهابيين.

من ناحية أخرى أوضح المركز أن 3 من فريق الهلال الأحمر اليمنى بمأرب أصيبوا بعد استهدافهم بقذيفة من قبل المليشيات أثناء محاولتهم انتشال جثث القتلى بصرواح اصابة أحدهم خطيرة .

وأشار إلى أن الهلال الاحمر أجرى عملية تنسيق خلال اليومين الماضيين مع قيادات الجيش والمليشيات لانتشال الجثث فى محيط صرواح ووافق الطرفان وعند وصول المجموعة إلى منطقة التماس بين الجانبين فوجىء الجميع بإطلاق النار عليهم من قبل المليشيات على الرغم من رفعهم علم الهلال الاحمر فتراجع البعض إلى الخلف وواصل الباقى التقدم فأطلقت عناصر المليشيات قذيفة هاون عليهم مما أدى إلى اصابة 3 وتراجع الجميع بعد ذلك .

وفى محافظة الجوف المجاورة لمأرب قصفت طائرات التحالف العربى مواقع المليشيات فى مديريتى خب والشعف والغيل فى الوقت الذى جرت فيه اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من ناحية، والمليشيات الحوثية فى مديرية الغيل جنوب المحافظة .

وأوضحت مصادر المقاومة بالجوف أن اشتباكات وقعت بين الجانبين فى جبل سدباء عرب مدينة الحزم مركز المحافظة حينما حاول عناصر من المليشيات التقدم لاستعادة مناطق هربوا منها .

>وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من عناصر المليشيات قتل فى الهجوم منهم 3 من مديرية الحميدات غرب المحافظة والباقى لم يتم التعرف عليهم .

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