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شاب من الأقصر يكتشف ثغرة بتطبيق "United Airlines"ويحصل على 250 ألف ميل حول العالم

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شاب من الأقصر يكتشف ثغرة بتطبيق "United Airlines"ويحصل على 250 ألف ميل حول العالم شاب من الأقصر يكتشف ثغرة بتطبيق "United Airlines"ويحصل على 250 ألف ميل حول العالم
نجح الشاب محمد عبد الباسط، ابن مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وهو الذى يسمي بالهاكر الأمنى الأخلاقى المصرى، فى تسجيل اسمه فى عالم الإلكترونيات واختراق الثغرات من جديد، حيث اكتشف ثغرة كانت موجودة فى تطبيق الهاتف الخاص بمنصة Apple iOS، تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" (United Airlines)، وفاز بمكافئة خاصة من الشركة وهى إمكانية السفر حول العالم لمسافة 250 ألف ميل.

وقال الهاكرز الأقصرى محمد عبد الباسط، إن الثغرة التى اكتشفها كانت عبارة عن قدرته فى الوصول إلى معلومات حساسة مثل "بيانات العملاء، الكريديت كارد، معلومات الدفع والرحلات السابقة وغيرها من البيانات" خاصة بعملاء شركة الطيران، وذلك من خلال ثغرة كانت موجودة فى تطبيق الهاتف الخاص بمنصة Apple iOS، مضيفاً أن الشركة بعد أن درست الثغرة وتأكدت أنها قد تتسبب فى آلاف المشكلات الخاصة بها، أعلنت عن فوزه بالجائزة وهى إمكانية سفره حول العالم لمسافة 250 ألف ميل، عن طريقها فقط.

ويعتبر الشاب محمد عبد الباسط، ابن مركز إسنا بمحافظة الأقصر، ضمن أشهر المخترقين الأمنيين الأخلاقيين المصريين حول العالم أو واحدا من (أصحاب القبعات البيضاء) كما يسميهم البعض وقد تم وضعه على لائحة "فيسبوك" من قبل أكثر من مرة، وفاز من قبل بالعديد من الجوائز العالمية فى الاختراق الأمنى.

تخرج محمد عبد الباسط فى كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا عام 2009، وهو شغوف بالتقنية ومهتم بمجال الأمن المعلوماتى والحماية، مشهور على الإنترنت بالاسم الحركى "SymbianSyMoh" هوايته الأساسية هى البرمجة وشبكات الحواسيب منذ عام 1999 ؛ ويعمل بالعديد من المؤسسات كخبير أمنى وتقنى وعلى رأسها صعيدى جيكس (ملتقى رواد الأعمال والتقنيين بصعيد )، وله بعض الأعمال التطوعية منها المشاركة فى تعريب موقع التواصل الاجتماعى Twitter، ويعمل حالياً المدير التقنى ومدير الموارد البشرية فى مجتمع جوجل للأعمال بصعيد مصر والمشرف العام على ترجمة اللغة العربية فى تطبيق Foursquare الشهير.


>للمرة الخامسة.. شاب من الأقصر يكتشف ثغرة بالفيس بوك وينال إشادة ومكافأة الموقع العالمى.. عبد الباسط النوبى ينجح فى تعديل المنشورات الخاصة على صفحة مارك زوكربيرج.. ويدخل قائمة الخبراء الأمنيين للموقع

- عبد الرحيم خالد أصغر شاب فى العالم يكتشف ثغرة أمنية بـ"فيس بوك".. وموقع التواصل يعتمده خبيرًا لأمن المعلومات.. وتكريم من مستشفى "57357" بعد اكتشافه ثغرة فى موقعه يمكن من خلالها سرقة الحسابات الخاصة به
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