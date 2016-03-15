أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التموين" تتعاقد على استيراد 13 ألف طن دواجن من أوكرانيا

Google+ Print
"التموين" تتعاقد على استيراد 13 ألف طن دواجن من أوكرانيا "التموين" تتعاقد على استيراد 13 ألف طن دواجن من أوكرانيا
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ منتجات الدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بعد تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على 13 ألف طن دواجن من أوكرانيا ، وكذلك من خلال السيارات المتنقلة فى العديد من المحافظات، بهدف توفير المنتجات للمواطنين أولا بأول.

وأضاف وزير التموين، لـ" اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات اللحوم والسلع الغذائية أولا بأول وطرح السلع للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 الى 25 % .

وأوضح أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو وأيضا "وجبتك" التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل لحوم ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.


>- "الثروة الداجنة": زيادة الطلب على الدواجن وارتفاع سعر"كتكوت" التسمين 100%

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه