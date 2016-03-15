"التموين" تتعاقد على استيراد 13 ألف طن دواجن من أوكرانيا

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ منتجات الدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بعد تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على 13 ألف طن دواجن من أوكرانيا ، وكذلك من خلال السيارات المتنقلة فى العديد من المحافظات، بهدف توفير المنتجات للمواطنين أولا بأول.

وأضاف وزير التموين، لـ" اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات اللحوم والسلع الغذائية أولا بأول وطرح السلع للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 الى 25 % .

وأوضح أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو وأيضا "وجبتك" التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل لحوم ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.

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