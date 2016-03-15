أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. النطق بالحكم فى قضية قتل ضابط بالأمن المركزى شخصا وإصابة آخر بطنطا

Google+ Print
اليوم.. النطق بالحكم فى قضية قتل ضابط بالأمن المركزى شخصا وإصابة آخر بطنطا اليوم.. النطق بالحكم فى قضية قتل ضابط بالأمن المركزى شخصا وإصابة آخر بطنطا
حددت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشارين عبد العاطى شعلة وعمرو عبد السلام، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم فى القضية 8876 جزئى 2011 والمقيدة برقم 2600 كلى أول طنطا، والمتهم فيها المقدم "م.ع.ا" ضابط بقطاع الأمن المركزى، بإطلاق النار من سلاحه الميرى على أشخاص حاولوا الاعتداء عليه أثناء قيادته سيارته وبرفقته زوجته وأطفاله، مما تسبب فى وفاة شخص وإصابة آخر.

وتداولت هيئة المحكمة القضية فى جلساتها أمس الاثنين، وحددت جلسة اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم.


>- غدا..النطق بالحكم فى قضية قتل ضابط بالأمن المركزى شخصًا وإصابة آخر بطنطا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365