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"البيئة": تركيب 7 محطات جديدة لرصد تلوث مياه نهر النيل

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"البيئة": تركيب 7 محطات جديدة لرصد تلوث مياه نهر النيل "البيئة": تركيب 7 محطات جديدة لرصد تلوث مياه نهر النيل
أكد الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أن الوزارة قامت بتركيب 7 محطات لرصد التلوث على نهر النيل من المنشآت الصناعية، حيث قامت بتركيب تلك المحطات أمام مخارج الصرف الخاص بشركتى الورق قوص وإدفو، بالإضافة إلى شركات السكر بنجع حمادي ودشنا وكومبو .
>وأضاف الصعيدى لـ"اليوم السابع"، أن تلك المحطات جاءت بعد إبلاغ الشركات التى كانت تلقى صرفها الصناعى بالنيل بتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن المحطات سترصد الصرف الصناعى الناتج عن المنشآت وستتابع المصانع على مدار 24 ساعة وسترسل نتائج الرصد إلكترونيا "أون لاين "، إلى جهاز شئون البيئة بالقاهرة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ضبط تلك المحطات والإطلاع على القراءات التى تنتج عنها.

وأشار إلى أن عملية تقييم الصرف الصناعى للمصانع لازال مستمرا حتى الآن، وذلك لتقييم مدى تقدم المصنع فى معالجة الصرف الخاص به، حيث يتم أخذ عينات من مخارج المصانع وتحليلها للتأكد من التقدم فى تطور العينات، ومطابقتها للمواصفات وتقنين الشركات لأوضاعها، موضحا أن التقييم يجب أن يتم لفترة من الزمن ويتم أخذ عينات من المياه باستمرار .


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