الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء جنوبا نهارا، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15/3/2016 بجميع محافظات مصر
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والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط شمالا حتى شمال الصعيد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>الصغرى العظمى
القاهرة14 21
الإسكندرية13 20
مطروح12 18
بورسعيد15 20
دمياط14 20 بلطيم 15 19
الإسماعيلية13 22
السويس13 22
العريش11 21
نخل10 20
طابا12 21
الطور16 22
مرسى علم16 30
الغردقة17 28
شرم الشيخ18 25
رفح10 20
كاترين8 16
سيوة12 21
المنيا13 23
الفيوم13 22
رأس سدر16 21
أبوسمبل17 27
وسط الدلتا14 22
أسيوط13 23
سوهاج13 24
الأقصر15 26
أسوان17 27
شلاتين17 25
حلايب18 24
الوادى الجديد14 26
قنا15 25
نويبع18 25
السلوم11 19 .
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
>الصغرى العظمى
مكة المكرمة27 37
المدينة24 31
الرياض21 31
المنامة21 26
أبوظبى20 31
الدوحة21 28
الكويت19 28
دمشق8 17
بيروت14 20
عمان10 15
القدس11 27
غزة12 28
بغداد15 24
مسقط23 29
صنعاء14 29
الخرطوم29 38
طرابلس7 22
تونس8 17
الجزائر6 17
الرباط8 17
نواكشوط16 30.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
>الصغرى العظمى
أنقرة2- 8
اسطنبول4 9
اسلام اباد10 22
نيودلهى14 28
جاكرتا25 33
بكين5 14
كوالامبور25 34
طوكيو5 13
أثينا9 14
روما7 14
باريس1- 12
مدريد1 16
برلين3 8
لندن3 10
مونتريال2 5
موسكو8- 1-
نيويورك7 12
واشنطن10 17 .
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15/3/2016 بجميع محافظات مصر
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