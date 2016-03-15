الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء جنوبا نهارا، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط شمالا حتى شمال الصعيد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

>الصغرى العظمى

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

14 2113 2012 1815 2014 20 بلطيم 15 1913 2213 2211 2110 2012 2116 2216 3017 2818 2510 208 1612 2113 2313 2216 2117 2714 2213 2313 2415 2617 2717 2518 2414 2615 2518 2511 19 .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

>الصغرى العظمى

مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

27 3724 3121 3121 2620 3121 2819 288 1714 2010 1511 2712 2815 2423 2914 2929 387 228 176 178 1716 30.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

>الصغرى العظمى

أنقرة

اسطنبول

اسلام اباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالامبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15/3/2016 بجميع محافظات مصر

2- 84 910 2214 2825 335 1425 345 139 147 141- 121 163 83 102 58- 1-7 1210 17 .