أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء جنوبا نهارا، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط شمالا حتى شمال الصعيد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>الصغرى العظمى

القاهرة

14 21

الإسكندرية

13 20

مطروح

12 18

بورسعيد

15 20

دمياط

14 20 بلطيم 15 19

الإسماعيلية

13 22

السويس

13 22

العريش

11 21

نخل

10 20

طابا

12 21

الطور

16 22

مرسى علم

16 30

الغردقة

17 28

شرم الشيخ

18 25

رفح

10 20

كاترين

8 16

سيوة

12 21

المنيا

13 23

الفيوم

13 22

رأس سدر

16 21

أبوسمبل

17 27

وسط الدلتا

14 22

أسيوط

13 23

سوهاج

13 24

الأقصر

15 26

أسوان

17 27

شلاتين

17 25

حلايب

18 24

الوادى الجديد

14 26

قنا

15 25

نويبع

18 25

السلوم

11 19 .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
>الصغرى العظمى

مكة المكرمة

27 37

المدينة

24 31

الرياض

21 31

المنامة

21 26

أبوظبى

20 31

الدوحة

21 28

الكويت

19 28

دمشق

8 17

بيروت

14 20

عمان

10 15

القدس

11 27

غزة

12 28

بغداد

15 24

مسقط

23 29

صنعاء

14 29

الخرطوم

29 38

طرابلس

7 22

تونس

8 17

الجزائر

6 17

الرباط

8 17

نواكشوط

16 30.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
>الصغرى العظمى

أنقرة

2- 8

اسطنبول

4 9

اسلام اباد

10 22

نيودلهى

14 28

جاكرتا

25 33

بكين

5 14

كوالامبور

25 34

طوكيو

5 13

أثينا

9 14

روما

7 14

باريس

1- 12

مدريد

1 16

برلين

3 8

لندن

3 10

مونتريال

2 5

موسكو

8- 1-

نيويورك

7 12

واشنطن

10 17 .

اخبار متعلقة..


>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15/3/2016 بجميع محافظات مصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر