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سفير مصر فى واشنطن يدعو الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها فى القاهرة

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سفير مصر فى واشنطن يدعو الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها فى القاهرة سفير مصر فى واشنطن يدعو الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها فى القاهرة
دعا سفير فى واشنطن، السفير ياسر رضا، الشركات الأمريكية إلى زيادة استثماراتها فى مصر، لما يتوافر بها من فرص استثمارية كبيرة.

جاء ذلك، خلال لقاء السفير رضا مع عدد من رؤساء الشركات الأمريكية فى مدينة بيتسبرج بولاية بنسيلفانيا، والتى تعد إحدى المدن الصناعية الهامة فى الولايات المتحدة.

وقد عرض السفير خلال زيارته لمدينة بيتسبرج، جهود لتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، من حيث ارتفاع معدل النمو إلى 4.2% خلال العام المالى الماضى، وتوقع معدل نمو مماثل خلال العام المالى الحالى، وانخفاض عجز الموازنة من 14% إلى ما يقرب من 10% ، بالإضافة إلى تحسن تصنيف مصر الائتمانى أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح السفير خلال اللقاء الذى شارك فيه مايك دوبل عضو الكونجرس الأمريكى، الجهود المصرية لتذليل العقوبات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وتناول السفير مشروعات التنمية الكبرى التى تعمل الحكومة على تنفيذها فى مختلف المجالات والتى تهدف إلى خلق مزيد من فرص الاستثمار بما يدعم فرص العمل اللازمة، مؤكدا التزام مصر بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق تطلعات الشعب المصري.


>وزير التخطيط: مصر ستكون فى 2030 من أفضل 30 دولة اقتصاديا.. النمو سيتجاوز 12% والعجز سينخفض لـ5%.. الاستثمارات الأجنبية ستصل لـ30 مليار دولار.. ويحذر: الدين العام اقترب لـ100%.. و"هقفل حنفية العجز"
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