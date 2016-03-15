المنيا تحتفل بالعيد القومى الخميس.. والمحافظ يفتتح مشاريع جديدة

تحتفل محافظة المنيا الخميس المقبل بعيدها القومى، الذى يوافق 18 مارس،حيث سيقوم اللواء طارق نصر محافظ المنيا بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهيد، بحضور عدداً من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، يلى ذلك استعراض طابور عرض من أمام مبنى ديوان عام المحافظة والذى يشارك فيه مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة ومديرية امن المنيا ( موسيقى عسكرية) .

وبهذه المناسبة يتقدم المحافظ بخالص تهانيه لأهالى المنيا، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر، وأن يوفق القادة والمسئولين لما فيه مصلحة البلاد والعباد ولما يحبه ويرضاه .

كما يقوم المحافظ بافتتاح عدد من المشاريع من إجمالى 120 مشروعا على مستوى المحافظة بجميع القطاعات فى الوحدات المحلية التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة، خلال الاحتفالات، بتكلفة إجمالية قدرها 603 مليون و721 ألف و759 جنيها .ً

هذا ويشمل برنامج الافتتاحات فى مركز ومدينة المنيا افتتاح مكتبة مصر العامة على كورنيش النيل بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيه وكوبرى الحوصلية على ترعة الإبراهيمية والذى يربط قرى غرب الإبراهيمية بشرقها بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليون جنيه وافتتاح مركز الكبد بالمستشفى المتوطنة بمدينة المنيا بتكلفة قدرها 450الف جنيه.

وفى مدينة ملوى تشمل الافتتاحات افتتاح مبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة ملوى على مساحة 2400م وبتكلفة إجمالية قدرها 24 مليون جنيه ومركز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الفكرية بتكلفة إجمالية قدرها 365 ألف جنيه بمركز ومدينة ابوقرقاص .

وفى مركز ومدينة سمالوط سيتم افتتاح طريق قلوصنا – اسطال بطول 8 كم وعرض 6 م ومركز شباب اسطال بتكلفة قدرها 500 ألف جنيه ومحطة صرف صحى قرية شوشة بتكلفة 41 مليون جنيه، وفى مركز ومدينة مطاى سيتم افتتاح محطة صرف صحى كوم مطاى بتكلفة 16.5 مليون جنيه والمسجد الكبير بكوم مطاى على مساحة 250 م وبتكلفة 500 ألف جنيه بالجهود الذاتية .

أما مركز ومدينة بنى مزار فتشمل الافتتاحات مستشفى طوارئ الشيخ فضل ومدرسة على فهمى الابتدائية بلقيس على مساحة 2173 م وبتكلفة إجمالية 4.2 مليون جنيه بمركز ومدينة بنى مزار كما تشمل الافتتاحات فى مركز ومدينة مغاغة، افتتاح أعمال التطوير بمستشفى مغاغة والتى شملت ( قسم الكلى الصناعي- قسم العناية المركزة زيادة الأسرة من 12-16 سرير – قسم الحضانات من 28 ـ 40 حضانة )بتكلفة قدرها مليون جنيه ومدرسة على فهمى للتعليم الأساسى عل مساحة 2169 م وبتكلفة قدرها 2.8 مليون جنيه.

بينما فى مركز ومدينة العدوة سيتم افتتاح وحدة مرور العدوة بمساحة 160م بتكلفة قدرها 500 ألف جنيه ومدرسة المسيد الثانوية بمساحة 6000م وبمساحة قدرها 5.6 مليون جنيه، وفى مركز ومدينة دير مواس سيتم افتتاح مدرسة دلجا الابتدائية ( منحة إمارتيه ) على مساحة 1396م وبتكلفة قدرها 2.9 مليون جنيه .

وفيما يخص جهاز مدينة المنيا الجديدة سيتم افتتاح مدرسة تعليم أساسى بمنطقة الامتداد بالحى السادس بمساحة 18245 م وبتكلفة قدرها 13 مليون و638 ألف جنيه وملعب مفتوح بمنطقة الامتداد (840 فدان) على مساحة 2750م وبتكلفة قدرها مليون و728 ألف جنيه بالإضافة إلى افتتاح مصنع دلتا تكستايل شمال الصعيد للملابس الجاهزة بتكلفة 20 مليون جنيه ومصنع بافلى وود بجهاز المنطقة الصناعية.

هذا ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على ارض محافظة المنيا عروس الصعيد ففى صباح 10 مارس 1919 م اشتعلت الثورة فى جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزى وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضواً يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروعاً فى مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة

كانت الثورة اشد ما تكون عنفاً وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس، عندما تزعم المهندس خليل ابوزيد الثورة وهاجم الاهالى القطار الذى كان يقل مجموعة من العسكريين الانجليز وقتلوا من فيه .

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