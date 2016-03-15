استكمال مرافعة الدفاع بمحاكمة "مرسى" و10 أخرين بالتخابر مع قطر.. اليوم

تستمع اليوم الثلاثاء الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، مرافعة دفاع المتهم الخامس "خالد حمدى عبد الوهاب".

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

تأجيل محاكمة 47 متهما بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين" لـ28 مارس