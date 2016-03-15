جامعة قناة السويس تكرم الأدباء والشعراء من الطلاب

تنظم إدارة النشاط الثقافى ونادى أدباء جامعة قناة السويس حفلا ثقافيا لتكريم أدباء الجامعة، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء بمسرح الأنشطة بمبنى الأنشطة الطلابية بالجامعة الجديدة.

ويتم تكريم الأدباء من طلاب النشاط الذين فازوا على مستوى الجامعة فى مجالات الشعر العامى والفصيح ـ القصة ـ الرواية ـ المقال والتأليف المسرحى، وهم: مصطفى حمدى مصطفى شحاتة ـ أحمد حسين الباز ـ محمد نصر الله حسين ـ رمضان السيد حسن أحمد ـ أحمد حسن إبراهيم عبد السلام ـ محمد عبد الفتاح أحمد ـ ناجى أحمد محمد ـ مصطفى سليمان مصطفى ـ محمد جميل محمد أحمد ـ مروه أحمد راجح ـ باسل أحمد محمود سامى ـ محمود سليمان حسن ـ أحمد محمد يوسف ـ نورهان خالد أحمد الريس ـ إبراهيم محمدابراهيم ـ عادل عيد عبد الرحمن محمد ـ تقى أحمد جمال الدين ـ شوهندا عبدا لهادى جاد المولى

ويشمل التكريم، كذلك، الطلاب المتميزون فى الأنشطة الأدبية، وهم: محمد أحمد إسماعيل الستينى ـ زينب يسرى عبد الحفيظ سليمان ـ خالد سامى على زين العابدين ـ رضا عبد الله عبد السلام ـ ندى السيد السيد محمد معيط ـ أحمد عماد رمضان عبد الوهاب ـ محمد عاطف محمد السيد ـ أحمد فضل براوى ـ أحمد عبد الرحيم مطاوع ـ السيد محمد السيد.

وقال أسامة مرسى المشرف العام على نادى أدباء الجامعة ان الحفل يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذى يقوم بتكريم الطلاب وتسليمهم شهادات التقدير

كما سيتم تكريم الشاعر عمرو حسن الذى بدأ مسيرته الإبداعية من جامعة قناة السويس بتسليمه درع الجامعة

- بمشاركة 11 شركة كبرى.. جامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف الثانى للشباب

- تربية القناة تنظم ندوة حول تفعيل دور الأنشطة الطلابية فى تنمية قيم المواطنة