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"الثقافى السويدى" بالإسكندرية يستضيف صاحبة كتاب" ثلاث سويديات فى القاهرة" 19 مارس

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"الثقافى السويدى" بالإسكندرية يستضيف صاحبة كتاب" ثلاث سويديات فى القاهرة" 19 مارس "الثقافى السويدى" بالإسكندرية يستضيف صاحبة كتاب" ثلاث سويديات فى القاهرة" 19 مارس
يستضيف المعهد السويدى بالإسكندرية الكاتبة السويدية آن إيدلستام فى مناقشة حول كتابها "ثلاث سويديات فى القاهرة"، ذلك 19 مارس القادم بمقر المركز بالإسكندرية.

يذكر أن كتاب " ثلاث سويديات فى القاهرة" مأخوذ عن قصة حقيقية حول حياة ثلاث سيدات سويديات من أجيال مختلفة فى ، وهن الجدة هيلدا والأم إنجريد ومؤلفة الكتاب ذاتها الابنة آن والتغيرات الاجتماعية التى تمر بها البلاد خلال القرن العشرين وحتى الأعوام الأخيرة.

ويناقش الدكتور زكريا عنانى، أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية،الكتاب مع الكاتبة السويدية ويقدم النسخة العربية من الكتاب.


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