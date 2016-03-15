ضبط 4 متهمين أجبروا تاجر أجهزة على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه فى المحلة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمحافظة الغربية من ضبط عاطلين وعاملتين بمصنع نسيج، أجبروا تاجر أجهزة كهربائية بالمحلة على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح الأبيض، لتعثر المتهمتين فى سداد أقساط الأجهزة، وعُثِرَ بحوزة المتهمين على الإيصالات الموقع عليها وأسلحة بيضاء.

كان العميد طارق عطية مأمور قسم أول المحلة، قد تلقى بلاغًا من"صبرى. م. ا" 55 سنة، تاجر أجهزة كهربائية، مقيم بمنطقة منشية مبارك بمركز المحلة، أنه أثناء تحصيله أقساط مبالغ مالية من "منال. ع. ع" 20 سنة، عاملة بمصنع نسيج، فوجئ بدخول شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء إلى الشقة، وهدداه للتوقيع على إيصالين أمانة، واستوليا على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى، وأصاباه بجرح فى الساعد الأيمن، بالإضافة إلى الاستيلاء على بعض المشغولات الذهبية من "دعاء. ص. ا" مالكة الشقة، ثم هربا.

ووجه اللواء نبيل عبد الفتاح السيد، مدير أمن الغربية، بوضع خطة بحث لسرعة كشف غموض وملابسات الحادث، وتحديد وضبط مرتكبيه، وشُكِّلَ فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد حلمى أبو الليل رئيس قسم المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث، وضباط مباحث قسم أول المحلة، برئاسة الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث القسم.

وأسفرت تحريات وحدة المباحث أن مرتكب الواقعة كل من "منال. ع. ع" و"دعاء. ص. ا" 23 سنة عاملة بنفس المصنع، و"ماهر. ف. م" 24 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا ضرب وسلاح أبيض، آخرها القضية رقم 12843 جُنَح القسم لسنة 2013 و"إبراهيم. ا. ا" 25 سنة طالب بكلية التجارة جامعة طنطا، سبق اتهامه فى 4 قضايا سرقة، وسلاح أبيض، آخرها القضية رقم 1592 جنح القسم لسنة 2016.

وبتقنين الإجراءات، ضُبِطَ المتهمين وبحوزة الثالث سلاح أبيض (مطواة) وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه، وبحوزة الرابع سيفين، وإيصالى أمانة، الموقع عليهما من المجنى عليه، وتحفظت القوات على المضبوطات، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بصحتها.

واعترف المتهمون، أن المتهمة الأولى مدينة للمجنى عليه بـ14ألف و500 جنيه، والثانية مدينة له بـ850 جنيه قيمة أقساط أجهزة كهربائية، ونظرًا لتعثرهما فى السداد، استدرجا المجنى عليه إلى الشقة لاستلام قيمة الأقساط، وعقب ذلك دخل المتهمان الثالث والرابع الشقة، وفاجئاه، وتعديا عليه بالأسلحة البيضاء المضبوطة، وإكراهه على التوقيع، وتحرر المحضر رقم 3512 جُنَح قسم أول المحلة لسنة 2016، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.