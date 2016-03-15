ضبط فلاح حاول التنقيب عن الآثار داخل منزله بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز مغاغة، من القبض على فلاح، نَقَّبَ عن الآثار داخل منزله، بعد أن تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ للعميد عصام جمال مأمور مركز مغاغة، عن الواقعة.

وتشكل فريق بحث جنائى على الفور، بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بقيادة الرائد منصور الماوى رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء معتصم رزق، وأحمد الصاوى، وعبد العزيز فرحات.

واستهدف الفريق الأمنى منزل المتهم "رمضان. ش" 45 سنة فلاح، ومقيم بأبو بشت فى مغاغة، وعثر أفراد الشرطة على حفرة بعمق 6 أمتار للتنقيب عن الآثار، وضُبِطَت ماكينة شفط مياه، وكشاف كبير، وحبل، وفأس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة‏.

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