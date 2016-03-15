حبس عاطل إنتحل صفة مستشار دولة الإمارات للنصب على المواطنين بالدقى

أمرت نيابة الدقى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بإنتحال صفة مستشار دولة الإمارات لشؤون البترول وإحتياله على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج فى مجال البترول.

وردت معلومات للنقيب محمد مختار معاون مباحث قسم شرطة الدقى تفيد بقيام "محمد.م.ه" 56 سنة عاطل مقيم بالبحيرة بإستئجار شقة بدائرة الدقى وإنتحاله صفة مستشار دوله الإمارات العربيه لشؤون البترول وإستغلاله تلك الصفه فى النصب والإحتيال على راغبى العمل بالخارج بإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم فى مجال البترول بالخارج مقابل مبالغ ماليه.

وكشفت التحريات أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى 30 حكم صادرين ضده فى قضايا نصب، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته مبلغ مالى ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا.

وأعترف المتهم أمام الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الدقى أنه إعتاد النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأنه إنتحل صفة مستشار دولة الإمارات للبترول للإيقاع بالراغبين فى السفر للعمل بالخارج.

وأضاف المتهم أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته حصل عليه من المجنى عليهم، كما أن الأوراق والمستندات التى تم العثور عليه بالشقة التى أستأجرها بالدقى خاصة بالضحايا، وحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزه إلى النيابة للتحقيق.

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