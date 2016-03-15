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ضبط صاحب محل بقالة تموينى لاستيلائة على أموال الدعم بالجيزة

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ضبط صاحب محل بقالة تموينى لاستيلائة على أموال الدعم بالجيزة ضبط صاحب محل بقالة تموينى لاستيلائة على أموال الدعم بالجيزة
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية بالجيزة، من القبض على صاحب محل بقالة تموينى لاستيلائة على أموال الدعم المقدمة للمواطنين وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين تفيد بقيام مالك محل بقالة تموينى بعدم تسليم المواطنين البطاقات التموينية الخاصة بهم والتلاعب واختراق منظومة الشركة بتكرار عملية الصرف بالفلاشات الذكية، والاستيلاء على أموال الدعم التى تخصصها الدولة لمحدودى الدخل.

وداهمت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المحل وتم ضبط مالكه وبفحص السجلات تبين استيلائه على مبلغ 2390 جنيها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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