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اليوم .. نظر محاكمة بديع و682 أخرين فى "احداث العدوة"

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اليوم .. نظر محاكمة بديع و682 أخرين فى "احداث العدوة" اليوم .. نظر محاكمة بديع و682 أخرين فى "احداث العدوة"
تنظر محكمة جنايات المنيا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و682 متهما أخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد وسكرتارية محمد سالمان وعلى سيد واندراوس فهمى

وكانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


>- تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" لـ14 مايو
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