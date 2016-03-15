الأردن.. وتجسيد القدرة العربية

اعتبر خبراء ومحللون عسكريون أردنيون أن "مناورات رعد الشمال التي شاركت فيها عشرون دولة عربية وإسلامية حملت رسائل عسكرية وسياسية متعددة وبخاصة أن المناورات من أضخم التمرينات التي جرت في المنطقة".

محللون عسكريون من الأردن يقرأون في «رعد الشمال»: تجسيد لقدرة العرب والمسلمين..

وظهور القوة السعودية الضاربة وقدرتها على تحويل التصورات إلى واقع بعثا الثقة لدى المواطن العربي

اللواء الدقامسة : "رعد الشمال" نجاح للأمة

ويقول الخبير والمحلل العسكري الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد محمد يحيى الدقامسة إن "الظروف الإقليمية حتمت على دول الخليج العربي وباقي الدول العربية والإسلامية أن تنشئ حلفا قوياً صوته مسموع في الإقليم والعالم"، وينبه إلى أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استشعر حجم الخطر الذي يهدد المنطقة العربية والإسلامية؛ فكان سباقا لفكرة إنشاء تحالف عربي - إسلامي لمواجهة التحديات".

ويؤكد الدقامسة بأن "هناك تهديدات إقليمية للدول العربية وعلى رأس هذه التهديدات إيران وإسرائيل، فإيران تدخلت في أكثر من دولة عربية وبدأت تتدخل في البناء السياسي العربي وفي البيت الداخلي العربي، فبدأت في العراق وسورية ولبنان وامتدت يدها إلى اليمن وأصبحت أكبر تحد إقليمي للعالم العربي والإسلامي".

ويقول إن "نجاح مناورات رعد الشمال نجاح للأمة العربية عامة وللسعودية والأردن خاصة، ونبارك بشدة خطوات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باتجاه رص صفوف الأمة العربية".

ويدعو الدقامسة إلى "إيجاد قوة عربية مشتركة بتنظيم معين وتحت قيادة المملكة العربية السعودية.

اللواء إرديسات : لدينا قوات وإمكانات كبيرة

ويقول الخبير والمحلل العسكري الاستراتيجي اللواء المتقاعد محمود إرديسات إن "مناورات رعد الشمال جاءت في سياقها الصحيح في ظل التحديات والتهديدات في كثير من الدول العربية خاصة في المشرق والمغرب، ذلك أن هناك تهديدات من نوع خاص تتعلق فيما يجري بسورية والعراق ولبنان واليمن". والرسالة للجميع مفادها أن هناك تعاونا عربيا وعملا عربيا مشتركا يستطيع مجابهة هذه التحديات والتدخلات الإقليمية".

ويلفت إلى أن "الدول العربية تفهم رسائل التهديد والتحدي التي تصلنا من بعض دول الإقليم، ومناورات الشمال تقول لمن يرسل رسائل التحدي بأننا قادرون على مجابهتها بعمل مشترك ومن خلال إمكانات كبيرة وهائلة".

ويشير إلى أنه "لدينا قوات في دول عربية وإمكانات كبيرة، والمهم كيف تتعاون لمواجهة المعضلات والتحديات في المستقبل".

ويقول إنه "لدى الدول العربية إمكانات كبيرة وعلى رأسها السعودية، وعلى من يتحدانا كأمة أن يفهم أننا نستطيع أن نردعه.

المحاريق : تحقيق التوازن

المحلل السياسي سامح المحاريق قال : "تشكل مناورات رعد الشمال نقطة تحول مهمة في المنطقة لسببين رئيسيين، فمن ناحية تبدو السعودية قادرة على تحويل تصوراتها التي أطلقتها قبل بضعة أشهر حول تحالفات عسكرية عربية وإسلامية إلى أمر واقع على الأرض، وتبرهن على وجود علاقات عميقة مع مجموعة الدول المشاركة".

ويبين المحاريق أن "المناورات تشكل محوراً استراتيجياً مهماً يسعى لتحقيق توازن إقليمي حقيقي، جزء منه عسكري والآخر، سياسي، وربما يأتي الزخم السياسي الذي تحركه المناورات ليكون فعلياً أحد أوجه التحالف الذي تطلقه السعودية في رعد الشمال".

ويشير إلى أن "رعد الشمال" تتجاوز عملاً روتينياً وتدريباً اعتيادياً لتكون نموذجاً لما يمكن حشده فعلياً في عمل عسكري محتمل على الأرض.

ويلفت إلى أن "إستراتيجية دول الخليج العربي بقيت دائماً تتجنب اتخاذ إجراءات عدائية في منطقة الخليج، وما زالت تحتفظ بهذه الرؤية مع ضرورة الاستعداد لجاهزيتها للدفاع عن المنطقة التي شهدت سنوات ساخنة من التنافس الإقليمي الذي تجاوز الحدود المقبولة في تاريخية الشد والجذب بين ضفتي الخليج العربي".

أهمية مشاركة باكستان ومصر وتركيا

ويعتبر أن "مشاركة باكستان ومصر وتركيا في المناورات اكتسبت أهمية كبيرة اشتملت على رسالة مفادها أن الخلافات السياسية، والتصورات حول طرق معالجة المشكلات الفرعية لا يمكن أن تعكسا توجهاً عاماً خارج التحالف الوثيق الذي يضع أمن الخليج في مقدمة أولوياته، كما أتت مشاركة جيوش أخرى تستطيع أن توفر إثراء عملياتياً للجهود المشتركة مثل الأردن والإمارات وسلطنة عمان لتؤكد على توافق عميق على رؤية إستراتيجية للمنطقة في مواجهة التحديات المختلفة سواء في مواجهة طموحات التوسع الإقليمي أو مواجهة الجماعات المتطرفة".

د. الدعجة : الدول العربية قادرة على حماية نفسها

ويقول نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني الدكتور هايل الدعجة إن "المناورات تجسيد لاستجابة الدول العربية والإسلامية للأحداث الجارية في المنطقة، لوجود مؤامرات تقودها إيران تستهدف الدول العربية والإسلامية السنية".

ويلفت إلى أن "إيران تسعى لتمرير مشروعها الطائفي في المنطقة من خلال ما تقوم به في بعض الدول العربية كالعراق وسورية واليمن ولبنان، وهذا يؤكد أن هناك مخططا إيرانيا طائفيا يستهدف المنطقة ودولها، كما أن هناك شكوكا في التعاطي الأميركي - الروسي مع إيران وكأن هناك ضوءاً أخضر غير معلن لعبث إيران في المنطقة.

ويشدد على أن "مناورات رعد الشمال تبعث برسالة للجميع بأن الدول العربية بقيادة المملكة قادرة على حماية نفسها وأمنها وإسقاط أي مؤامرة باتجاهها، كما أنها أظهرت ما لدى الدول العربية والإسلامية المشاركة في المناورات من قدرات عسكرية متنوعة ورفيعة المستوى ما يجعلها قادرة على ردع أي عدوان من جهات خارجية تستهدف أمنها القومي كما أنها تستطيع الاعتماد على نفسها والاستغناء عن أي قوى خارجية لا تريد الخير لهذه الأمة".

القوة السعودية الضاربة الفاعلة

وينبه إلى أن "المناورات أبرزت ما تمثله المملكة العربية السعودية من أنها قوة إقليمية فاعلة وضاربة يحسب لها ألف حساب، وأنها صاحبة كلمة مسموعة في الإقليم ولا يمكن تجاوزها أو تجاهل رؤيتها في أي حل مستقبلي يتعلق بالمنطقة وذلك في ضوء ما تمتلك من إمكانات عسكرية ومالية وإرادة في صون وحماية المقدسات الإسلامية وأمن الدول العربية، وفي ظل ما تمثله من رمزية دينية مقدسة".

ويشدد على أن "الأمة العربية قادرة على الدفاع عن نفسها تجاه أي مخاطر إن هي فعّلت اتفاقية الدفاع العربي المشترك والقرارات والمشروعات الوحدوية في منظمة التعاون الإسلامي".

ويؤكد على أن "المناورات ترجمة عملية للغاية التي أنشئ من أجلها التحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية.. وبشكل عام بعثت المناورات الثقة لدى المواطن العربي بقياداته وبدوله في قدرتها على حماية أمنها وحدودها من أي أطماع ".

ويعتقد أن "دولا كثيرة غربية التقطت الرسالة بأن الدول العربية تعي أن هناك أهدافاً غير بريئة يسعى البعض لتحقيقها في المنطقة وبخاصة بعد تمرير الاتفاق النووي الإيراني فضلا عن مماطلتها في التعاطي مع ملف الأزمة السورية".