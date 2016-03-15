مبروك أنتى حامل.. نصائح للحفاظ على صحتك وصحة جنينك فى الحمل الأول

"مبروك أنتى حامل" من أجمل الكلمات التى تحلم بها الفتيات بعد زواجهن، وتتمنى أن ترى طفلها الأول الذى سيغير حياتها ويحولها إلى ضحكات ولعب لتصبح أما لأول مرة، ولكن قبل اللعب هناك بعض الخطوات التى لابد أن تقوم بها أثناء فترة الحمل حتى يخرج الطفل بصحة جيدة.

ويقدم الدكتور عمرو أبو اليزيد - أخصائى النساء والتوليد عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم - نصائح للأمهات الحوامل للمرة الأولى، ويقول: "زيادة الوزن أمر طبيعى يحدث للحامل ويتراوح بين 12 إلى 20 كيلوجراما، وهذه الزيادة معتدلة ولكن الزيادة عنها تعتبر سمنة، وحتى لا تشعر الأم بزيادة وزنها أكثر من المعدلات المحددة عليها تذكر أن فترة الحمل لا تعنى شراهة فى تناول الطعام بكثرة أو تطبيقا لمقولة "انتى بتاكلى لاتنين ".

ويضيف د. عمرو: "للأدوية التى تتناولها الأم فترة الحمل خطوط حمراء كثيرة، ولا يجب تناول أى منها بدون استشارة طبيب النساء حتى لو كانت فيتامينات ومقويات ضمانا لأمان وسلامة الجنين، وهناك بعض المدارس الطبية تسمح للأمهات بتناول الأدوية بعد الأسبوع الـ15 من الحمل، حيث تكون أعضاء الجنين قد تكونت ومخاطر حدوث التشوهات قد تقلصت، وتظن بعض الأمهات أن الأسبرين دواء بسيط يمكن تناوله أثناء الحمل ولكنه يمثل خطورة حيث يسبب سيولة فى دم الأم والجنين".

ويوضح د. عمرو أن العمل والسفر من الأشياء المهمة فى حياة المرأة وأثناء الحمل، ويمكنها القيام به ولكن بشروط وهى:

- إذا كان العمل لا يتطلب مجهودا شاقا.

>- إذا كان العمل لا يعرضها للسموم أو مواد خطرة كالإشعاع.

>- إذا كانت الأم لا تشعر بالتعب والإرهاق خاصة فى الشهور الأخيرة من الحمل.

ويقول الدكتور عمرو أبو اليزيد: "للتغلب على ألم الظهر الذى يزامن الأم فترة الحمل، فعلى المرأة القيام بعمل تمارين علاج طبيعى لعضلات الظهر، بالإضافة إلى استعمال كمادات دافئة لظهرك وارتداء أحذية منخفضة بدون كعب عال".

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