بالصور..أبناء النوبة بأسوان يعرضون على لجنة برلمانية مطالب بقضية التعويضات

عَرَضَ النوبيون بمحافظة أسوان، على لجنة مجلس النواب خلال اللقاء الذى جمعهم مساء أمس الاثنين، عددًا من المطالب الخاصة بقضية تعويضات النوبة الشهيرة.

وتضم اللجنة التى تزور أسوان حاليًا برئاسة اللواء كمال عامر، 22 عضوًا، وعقدت لقاءً موسعًا مع القيادات الشعبية لأهالى النوبة بقاعة عروس النيل بأسوان، لمناقشة مطالب القضية النوبية، ودارت المناقشات حول القرار رقم 444 الذى وصفه النوبيون بأنه يعرقل عودتهم الكاملة إلى أراضى بحيرة ناصر، ويحرم أهالى 17 قرية نوبية من العودة.

ودارت المناقشات بين النوبيين وأعضاء اللجنة، حول ضرورة التزام الدولة بتنفيذ مواد الدستور وخاصة المادة 236 والتى تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة لمنطقة النوبة، بمشاركة أهلها خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، على أن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها.

وطالب النوبيون أيضًا، بعودتهم للمناطق التى هجروها على ضفاف البحيرة، بداية من الشلال جنوبا وحتى أدندان بنفس مسميات القرى النوبية السابقة، إلى جانب المطالبة بسرعة تنفيذ قرار تميلك أراضى ومساكن النوبيين المقيمين بدائرة بندر أسوان وهو القرار رقم 22 لسنة 2010.

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