أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بان كى مون غاضبا من خروج مظاهرات فى المغرب ضده :"هجوم شخصى"

Google+ Print
بان كى مون غاضبا من خروج مظاهرات فى المغرب ضده :"هجوم شخصى" بان كى مون غاضبا من خروج مظاهرات فى المغرب ضده :"هجوم شخصى"

>أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون وزير خارجية المغرب يوم الاثنين أنه يشعر بغضب وخيبة أمل من مظاهرة فى الرباط قال إنها كانت هجوما شخصيا عليه بسبب تعليقات له بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وشارك عشرات الألوف من المغاربة فى مسيرة فى شوارع العاصمة يوم الأحد للاحتجاج على موقف بان وإعلان التأييد للملك محمد السادس.

وقال المكتب الصحفى للأمين العام للأمم المتحدة فى بيان بلهجة صارمة غير معتادة إن بان "نقل اندهاشه من البيان الذى صدر مؤخرا عن حكومة المغرب وعبر عن خيبة أمل وغضب عمقين فيما يتعلق بالمظاهرة التى جرى تعبئتها يوم الأحد والتى استهدفته شخصيا."

وقال البيان -الذى صدر بعد أن التقى بان وزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار- إن الأمين العام "أكد أن مثل هذه الهجمات تظهر عدم الاحترام له وللأمم المتحدة."

واتهمت الرباط بان الأسبوع الماضى بأنه لم يعد محايدا فى نزاع الصحراء الغربية قائلة إنه استخدم كلمة "احتلال" لوصف وجود المغرب فى المنطقة التى يدور حولها نزاع منذ عام 1975 .

وتعترف الأمم المتحدة بأن بان كى مون استخدم هذا الوصف، وقال بيان الاثنين إنه وقع سوء فهم بشأن استخدام كلمة "احتلال" مشيرا إلى أنها صدرت عن بان "كرد فعل شخصى على الظروف الإنسانية البائسة التى يعيش فيها اللاجئون الصحراويون منذ وقت طويل جدا."

وقال بيان الأمم المتحدة الذى صدر مساء الاثنين إن بان طلب من مزوار "إيضاحا فيما يتعلق بتقارير عن وجود بضعة أعضاء من المغربية بين المتظاهرين."

وقالت وكالة المغرب العربى للأنباء إن ثلاثة ملايين شخص شاركوا فى مسيرة الأحد رغم أنه لم يمكن التأكد من ذلك الرقم. وقال بعض المحتجين إنهم جرى نقلهم فى حافلات مجانا إلى المسيرة وإن قطارات قامت برحلات مجانية أيضا فى اليوم نفسه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان