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افتتاح المؤتمر الأدبى "المؤسسات الثقافية والحراك المجتمعى فى وسط الصعيد" بسوهاج

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افتتاح المؤتمر الأدبى "المؤسسات الثقافية والحراك المجتمعى فى وسط الصعيد" بسوهاج افتتاح المؤتمر الأدبى "المؤسسات الثقافية والحراك المجتمعى فى وسط الصعيد" بسوهاج
يفتتح اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،المؤتمر الأدبي السادس عشر لإقليم وسط الصعيد الثقافي بفرع ثقافة سوهاج، والذى يستمر حتى يوم 17 مارس تحت عنوان "المؤسسات الثقافية والحراك المجتمعي فى وسط الصعيد" دورة الأديب جمال الغيطانى بحضور الدكتورة ﻓﻮﺯﻳﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻨﺠﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻗﻠﻴﻢ وﺳﻂ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺣﺴﻴﻦ ﺻﺒﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍلإﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﺨﻴﺖ ﺍلأﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ لاﺗﺤﺎﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺼﺮ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍلأﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،وخالد اسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج وبعض القيادات بالمحافظة .

ويتضمن المؤتمر عدة محاور ﺭﺋﻴﺴﻴﻪ يتم من خلالها القاء محاضرات ثقافية وفنية ﻭﻫﻰ "ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻪ "و "ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒى" و "ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍلاﻋﻼﻣﻰ" و "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍلاﺑﺪﺍﻉ" و "ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍلاﻗﻠﻴﻤى".

ويلقى الشاعر محمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ، ورئيس الهيئة، ومحافظ سوهاج، كلماتهم فى المؤتمر ثم يعقبها تكريم الكتاب محمد عبد المطلب ومحمد حشمت وياسر النجدي بإهدائهم درع الإقليم، ويختتم اليوم الأول بعرض فني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.


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