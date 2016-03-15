رفع 200 طن قمامة خلال حملة مكبرة بـ"المحمودية" فى البحيرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة المحمودية فى البحيرة، حملة مكبرة لإزالة المخلفات، برئاسة اللواء فتحى عبد الغنى، السكرتير العام المساعد، وأحمد مشهور رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع 200 طن من تراكمات القمامة، ومخلفات البناء، بوسط المدينة بمشاركة معدات من مراكز شبراخيت، والرحمانية، وأبو حمص، وإدكو، ورشيد.

ونُقِلَ 147 بائعًا متجولاً من وسط المدينة إلى الباكيات المخصصة لهم بالسوق الجديد المطور على ترعة الرشيدية بالمدينة، مع إزالة الإشغالات والأكشاك غير المرخصة، وتعيين خدمة بشارعى الثورة، وأحمد ماهر، لعدم عودة الباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة أيضًا عن إزالة ورفع 216 حالة إشغال متنوعة منها 4 أكشاك خشبية، و17 عشة بدون ترخيص، وضبط 19 قضية تموينية منهم قضية تصرف فى 35 طن دقيق، كما تمكنت الحملة من سحب 123 رخصة قيادة والتحفظ على سيارة و25 مركبة توك توك بدون لوحات، وتوزيع 100 بطانية على المستحقين بمركز المحمودية. بالإضافة إلى مرور فرق من الرقابة والمتابعة، والشئون القانونية، والشئون المالية، والشئون الهندسية بالمحافظة بالتعاون مع مديريات الزراعة، والصحة، والتموين، والتربية والتعليم، على مختلف الهيئات والإدارات الحكومية بالدلنجات، للوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإدارى بها.

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