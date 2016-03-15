أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رفع 200 طن قمامة خلال حملة مكبرة بـ"المحمودية" فى البحيرة

Google+ Print
رفع 200 طن قمامة خلال حملة مكبرة بـ"المحمودية" فى البحيرة رفع 200 طن قمامة خلال حملة مكبرة بـ"المحمودية" فى البحيرة
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة المحمودية فى البحيرة، حملة مكبرة لإزالة المخلفات، برئاسة اللواء فتحى عبد الغنى، السكرتير العام المساعد، وأحمد مشهور رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع 200 طن من تراكمات القمامة، ومخلفات البناء، بوسط المدينة بمشاركة معدات من مراكز شبراخيت، والرحمانية، وأبو حمص، وإدكو، ورشيد.

ونُقِلَ 147 بائعًا متجولاً من وسط المدينة إلى الباكيات المخصصة لهم بالسوق الجديد المطور على ترعة الرشيدية بالمدينة، مع إزالة الإشغالات والأكشاك غير المرخصة، وتعيين خدمة بشارعى الثورة، وأحمد ماهر، لعدم عودة الباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة أيضًا عن إزالة ورفع 216 حالة إشغال متنوعة منها 4 أكشاك خشبية، و17 عشة بدون ترخيص، وضبط 19 قضية تموينية منهم قضية تصرف فى 35 طن دقيق، كما تمكنت الحملة من سحب 123 رخصة قيادة والتحفظ على سيارة و25 مركبة توك توك بدون لوحات، وتوزيع 100 بطانية على المستحقين بمركز المحمودية. بالإضافة إلى مرور فرق من الرقابة والمتابعة، والشئون القانونية، والشئون المالية، والشئون الهندسية بالمحافظة بالتعاون مع مديريات الزراعة، والصحة، والتموين، والتربية والتعليم، على مختلف الهيئات والإدارات الحكومية بالدلنجات، للوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإدارى بها.


>http://www.youm7.com/story/2016/3/14/بالصور-محافظ-البحيرة-يتفقد-أعمال-كوبرى-دمنهور-على-الطريق-الز/2629476#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365