أطباء "مستشفى الأحرار" يهددون بالاضراب عن العمل حال عدم ضمهم للمستشفيات التعليمية

اعرب أطباء مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، عن استيائهم الشديد بسبب تعنت الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ضدهم وعدم موافقته على إدراج الأطباء المقيمين بالمستشفى ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنقل تبعية مستشفى الأحرار العام إلى مستشفى تعليمى.

وقال أحد الأطباء المتضررين رفض ذكر اسمه، أن وكيل الوزارة يخالف القانون والقرار الوزارى المنشور بجريدة الوقائع المصرية بعدم إدراج أسماء الأطباء المقيمين (النواب) لهيئة المستشفيات التعليمية مع باقى طاقم المستشفى مما يعد تحديا واضحا لنا.

وطالب بإدراج أسمائهم أسوة بزملائهم بمستشفى رمد الجيزة الذى تم ضمه للمستشفيات التعليمية بنفس قرار رئيس الوزراء.

وقال طبيب أخر إنهم حاولوا بشتى الطرق إقناع وكيل الوزارة بحقهم الشرعى والقانونى بضمهم لهيئة المستشفيات التعليمية خاصة ان جميع الجهات المعنية لم تبدى أى رغبة فى اقصائنا وأن محافظ الشرقية ارسل مذكرة لمدير مستشفى الأحرار بنقل جميع من يسجل اسمه بدفاتر حضور وانصراف المستشفى ومن هم على رأس العمل الى الهيئة الا ان مدير المستشفى ووكيل الوزارة لم يهتموا ومصرين على تعنتهم ضدنا ولم نجد اى جدوى تذكر.

وهدد الجميع بتصعيد الموقف حال استمرار تعنت مدير المستشفى ووكيل الوزارة فى اقصائهم وحرمانهم من حقوقهم الشرعية على حد قولهم وانهم سيقومون بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل لجمع توقيعات الاطباء للجوء للقضاء الادارى المستعجل واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ووزير الصحة وانهم سيصعدون الموقف لاعلى الدرجات وصولا لحقوقهم.

موضوعات متعلقة

موضوعات متعلقة ..

- بالصور.. "صحة الشرقية" تعلن بدء عمل مشروع علاج غير القادرين لحاملى البطاقة الذكية.. واستحداث قسم المخ والأعصاب بمستشفى فاقوس العام.. ونائب مدير مستشفى فاقوس: 300 مريض يترددون على الطوارئ يوميًا

- "صحة الشرقية": لجان لتقييم وتطوير مستشفى الأحرار العام

>