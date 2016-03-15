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اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "مارلوج 5" الخاص بالنقل البحرى فى الإسكندرية

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اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "مارلوج 5" الخاص بالنقل البحرى فى الإسكندرية اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "مارلوج 5" الخاص بالنقل البحرى فى الإسكندرية
يختتم مؤتمر "مارلوج 5" الذى ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، ومعهد تدريب الموانئ بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعد عقده بالتعاون مع الاتحاد الدولى للموانئ والمرافق (IAPH) ومؤسسة ميناء فالينسيا بإسبانيا بالإضافة إلى هيئة قناة السويس.

وتتضمن الجلسات الختامية عدة مناقشات، منها تأثير إدارة واقتصاديات أنشطة الموانئ الذكية، ومتطلبات الحوسبة الإلكترونية والإنترنت فى الموانئ، وتكامل نُظُم تكنولوجيا المعلومات فى عمليات الموانئ، ويناقشها عدد من المتخصصين فى مجال النقل البحرى، والحوسبة واللوجستيات فى العالم العربى.

وبدأ مؤتمر "مارلوج 5" أمس الأول الأحد بحضور وزيرى النقل والتموين، ووَقَّعَت وزاة النقل بروتوكول تعاون مع وزارة الشئون البحرية البنمية فى مجال النقل البحرى، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تبادل خبرات بين الجانبين.


>بالصور.. افتتاح مؤتمر "مارلوج 5" بالإسكندرية للنقل البحرى واللوجستيات.. وزير النقل: القطاع البحرى أهم أولويات الحكومة.. وزير التموين: مصر هتتقدم بالعلم.. وإطلاق مبادرة نسائية لقيادات النقل البحرى

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